Diez candidatos, ¿demasiados?

El escenario pinta así: Si la alianza Blandón, Toto Álvarez y Roux se consolida serían ocho los candidatos presidenciales y no 10. Pero si además de eso la condena a Martinelli queda en firme serían siete (de no existir alguien que lo suplante en la candidatura del partido RM). Así las cosas, el panorama político no puede cantarse resuelto. Otros giros dramáticos están por verse, por ejemplo: ¿Se sumaría Torrijos a la coalición que propone CD, Panameñismo y PAIS? ¿Y si Martinelli finalmente corre? Estas y otras preguntas están por resolverse.