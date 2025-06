Dos gotitas y nos inundamos

Junio llegó con toda la fuerza de la naturaleza, con lluvias, tormentas eléctricas y arrastrando toda la basura, caliche y cuanto cachivache lanzan a las calles, tapando las alcantarillas, quebradas, ríos y anegando calles, pero este no es un tema nuevo. Si me voy a mis registros, he escrito de la misma situación por años y nada se compone; es como si camináramos en círculos.

Uno ya no sabe de qué forma apelar a la conciencia humana y de las autoridades para erradicar este problema, porque claro está que somos los responsables de la situación.