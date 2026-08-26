Educación y aseo

El problema de la basura persistirá si la conciencia ciudadana sigue de vacaciones, no importa cuántas campañas se lleven a cabo. Es cierto que hay sitios en los que es necesario un bote de basura, pero también es falta de respeto que una persona no pueda retener un pequeño papel hasta hallar un lugar para depositarlo. He visto en la calle desde estudiantes lanzando servilletas hasta personas adultas botando vasos de plástico y cuanto paquete de frituras. Es una lucha constante hasta que el humano entienda el daño que causa.