Educarse a la antigua en la era digital

Las nuevas generaciones de periodistas deben educarse con el rigor de la vieja escuela para dominar las plataformas nuevas. Para un nativo digital, esto puede sonar contradictorio, pero la trayectoria de Metro Libre lo demuestra: en 14 años evolucionamos de un pequeño impreso a un diario web multiplataforma y creador de contenido digital. La clave no ha sido abandonar el pasado, sino usar sus cimientos para construir en lo nuevo. Al final, el buen periodismo no cambia de esencia, solo se reinventa y estamos listos para cualquier reto informático.