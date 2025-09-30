El abandono de las mascotas

Este sería como el quinto o sexto capítulo que abordo del abandono de las mascotas, pues cada día hay más gatos y perros en situación de calle. Tal vez muchos nacieron en un hogar y por la situación que sea, han aparecido en barrios en donde hay alta población de animales, algo que debería ser sancionado. Si usted no lo sabía, este también es un tipo de maltrato, porque la pobre mascota quedará a merced de gente cruel, sin comida y aguantando las inclemencias del tiempo. Ningún animal debería pasar por esa situación tan triste.