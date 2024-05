El alcalde, agente transformador

Medellín no siempre fue la hermosa ciudad que hoy presume ser, una de las más modernas de la región. Conocido de sobra es su narcopasado, cuando por ella sus gobernantes no daban ni dos centavos. La historia de éxito de Medallo no tiene que ser la excepción, sino un manual de cómo liderar una transformación de movilidad y urbanismo con la responsabilidad compartida entre el gobierno local y la empresa privada. De allí la importancia de las alcaldías en promover desarrollos distritales, sin importar la agenda que marca el mandatario para el país.