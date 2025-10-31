El cierre de la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional cerró sus sesiones ordinarias con un espectáculo de dimes y diretes entre los diputados, y debo rescatar unas palabras que fueron repetidas por diversos parlamentarios “hay que dejar la taquilla”.

En casi todas las entrevistas de la nueva camada solo se escucha el hay que hacer y acusaciones, dejando de lado el accionar del verbo. Ya pasó un año y sencillo desde que entraron al legislativo, tiempo suficiente para borrar el discurso de “lo que hicieron los pasados”, porque tampoco se ve nada en este presente.