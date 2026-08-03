El golpe de calor

El sofocante calor en Panamá representa un riesgo latente para los niños, los adultos mayores y la población vulnerable.

Resulta crucial que el sector salud (Minsa y CSS), municipios, juntas comunales, bomberos y Sinaproc refuercen de forma conjunta las guías de acción ante los golpes de calor; la crisis climática no es competencia de una sola institución.

No transitamos la ciudad midiendo la temperatura, pero el temor colectivo es real y obliga a la gente a salir solo de mañana o tarde, un hábito que ya no asegura protección alguna.