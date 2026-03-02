El mercado de la cosmética y las redes

En redes sociales es común ver a gente triturando arroz, batiendo cúrcuma o partiendo coco, anunciando el remedio infalible para cuanta necesidad cosmetológica exista y lo peor, en los comentarios la gente se desborda pidiendo la receta para poner en práctica algo que no tendría mucha ciencia si fuera cierto. De la misma forma, están los “pseudo” influencer promoviendo toda clase de cremas con productos contaminantes, que empeoran el problema en la dermis. Hay que tener cuidado con todo esto y consultar a un experto real.