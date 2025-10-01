El papel es caro y cuesta árboles

Estuve revisando y analizando que al día de hoy, con tantos métodos digitales, todavía hay instituciones y empresas que optan por imprimir información en papel, que podría mandarse a través de un email y cuya confirmación, en el caso de que sea una invitación o misiva de respuesta importante, se puede llevar a cabo a través del WhatsApp o en el mismo correo. He visto hojas finas de papel, membretadas, con distintos tipos de tintas llegar a mis manos, lo que me parece un gasto innecesario de dinero y un daño a los árboles.