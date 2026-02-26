El periodismo en tiempos de urgencia

Esta era de “urgencia informativa”, donde muchos opinan desde sus tribunas sin conocimiento, formación ni responsabilidad de contrastar fuentes, ha herido gravemente al periodismo. Son tiempos de sobreinformación, pero la prioridad ya no es la primicia, sino captar la atención mediante argumentos escandalosos que rozan el irrespeto; es ahí donde se distorsiona la realidad. Debemos convivir con las nuevas tecnologías y herramientas digitales, pero en ninguna circunstancia se pueden traicionar los principios éticos ni el rigor que definen a la profesión.