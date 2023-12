El pesebre presidencial

El lenguaje no fue el correcto. No porque se desatendiera alguna regla gramatical, sino porque su mensaje no llegó como ella lo esperaba. Eso, viniendo de una educadora y aspirante presidencial, es incomprensible.

Ello explica la cantidad de críticas por emplear en una tarjeta navideña el concepto de “imaginario del pesebre”.

Ahora bien, no podemos ignorar que algunos cuestionamientos van dirigidos al mensajero y no al mensaje. Aún así, que no pretendan los candidatos hacerse las víctimas al cuestionárseles sus discursos políticos.