El político ‘gamechanger’

Cualquier político que no provoque una reacción antagónica no parece estar en las grandes ligas. Pongamos este ejemplo: Dejemos a un lado las preferencias políticas y examinemos el protagonismo de Trump, Milei y Bukele, todos ellos con altos índices de popularidad, que decidieron tirar al basurero el discurso tradicional y empalmar una bandera nueva, la del antisistema, la del político sin filtros, con algo de bravuconadas. Los tres llegaron al poder y hay otros buscando encajar en este molde, pero no es solo pretender, sino serlo.