El tema de las monedas de un balboa

El problema con las monedas de un balboa (martinelli) ha convertido a medio Panamá en numismático o por lo menos eso es lo que hacen pensar, pues negocio en el que se paga con este dinero, negocio que le mira hasta el casco a Balboa para ver si está en la posición correcta. El tema aquí es que, si el Estado no saca de circulación esa moneda, los comercios deben aceptarla, pues no hay otra forma de pago suelto y no, no pueden obligar a las personas a pagar por apps o con tarjetas, pues si hay plata en circulación, tiene que usarse.