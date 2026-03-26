El tema del agua, en el tintero

Fallas en la planta potabilizadora de Chilibre, la gente de Azuero exigiendo una solución definitiva (tras casi un año de la contaminación), La Chorrera, Arraiján, Chame- San Carlos (los sitios turísticos sin agua) y por allí nos vamos en la ruta Panamericana de pueblo en pueblo, que todos tienen un problema en común, la regularidad del agua o el cero abastecimiento.

Con los años, la gente ha sido paciente mientras los diputados hacen leyes “populistas” para convencer en redes sociales, pero el pueblo demanda lo básico: agua para vivir.