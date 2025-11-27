Al pie del cañón

El trabajo social es importante

Lineth Rodríguez
27 de noviembre de 2025

Hablar de trabajo social es pensar en esas horas que hacen los estudiantes graduandos y pregraduandos, pero no es así, en las legislaciones, ante sanciones o faltas leves, muchos individuos son enviados a realizar este tipo de labor para que reconozcan la situación y enmienden sus acciones. En Panamá, hay muchos jóvenes y adultos que cometen faltas graves y los jueces de paz solo los multan o mandan para su casa sin reformarlos, por ende, repiten las fechorías. Por qué seguimos premiando a las personas que no respetan las leyes.

Tags:
juventud
|
Jueces de paz
|
trabajo social
|
Panamá
|
