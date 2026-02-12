Exámenes que son importantes

Como siempre dicen los expertos de la salud, hay que trabajar en la prevención, aunque en este país todos acudimos cuando ya no tenemos más remedio.

Pero esa conducta debe cambiar, al año debemos mantener nuestro esquema de vacunas al día, al igual que los exámenes generales, (hemograma completo), para ir descartando situaciones que a la larga se pueden convertir en un peligro.

Es importante visitar al dentista y por supuesto, tomar mucha agua, así como hacer algo de ejercicio. Estos pequeños ajustes nos evitarán complicaciones a la larga.