Falta de agua: un problema que no acaba

La falta de agua potable es, junto a la inseguridad y el desempleo, uno de los flagelos que más aqueja a la población.

El drama abarca todo el espectro: barriadas formalmente construidas de las que no sale ni una sola gota, cuencas secas que ahogan a comunidades históricas, y asentamientos informales que brotan sin servicios básicos para luego exigir tuberías por la fuerza.

La ausencia de planes efectivos, tanto de parte de las autoridades como de una ciudadanía a veces cómplice del desorden, está empujando esta crisis a un punto de no retorno. ¿Cuándo tendremos agua en todo el país?