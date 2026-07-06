Familias que esconden presos

Hablemos de las personas que de la noche a la mañana les llegó un personaje, que aparece en todos los carteles de la Policía Nacional, pues es uno de los presos que se fugó de La Joyita y estos deciden esconderlo o acogerlo en su casa.

Es una rareza que un familiar no sepa quién de su casta anda en malos pasos y también es demasiado inocente que alguien le alquile de ya para ya un espacio a un total desconocido. Esta complicidad no debería quedar impune, las autoridades deben ser enérgicas con los que se fugaron y con quienes les dan refugio.