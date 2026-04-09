Gatilleros a plena luz del día

En menos de ocho días se han dado una serie de asesinatos a plena luz del día en diversas zonas de la urbe capitalina y en las afueras, hechos que dejan a la población en pánico, pues nadie sabe cuándo una bala saldrá en dirección equivocada y alcanzará al menos indicado. Lo peor, no parecen incidentes fortuitos, da la impresión de que los están buscando (cazando) y que en los sitios encuentren diez o más casquillos de bala nos da la razón. Padres, aconsejen a sus hijos; abuelos, maestros y sociedad, hay que hacer un trabajo profundo.