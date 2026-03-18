Golpes de calor y temperaturas elevadas

El aumento de las temperaturas no es una percepción, es una realidad. Desde las 8:00 a. m. el sol impacta con fuerza y su intensidad crece con las horas. Por ello, es vital mantenerse hidratado, usar paraguas o sombreros y aplicarse protector solar.

Los expertos recomiendan evitar la exposición directa, proteger a los niños y no pasear a las mascotas, ya que el calor extremo podría pasarles factura.

Es imperativo entender que estas olas de calor ya no son eventos aislados, sino señales claras de un entorno que exige mayor conciencia ambiental.