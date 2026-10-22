Hay que calmarse un poco

Ahora las escuelas están agrietadas ante los ojos de todos y la opinión de quienes realmente realizan las inspecciones queda invalidada por los expertos de redes sociales. Resulta increíble que ciertos opinólogos busquen solo el caos, aportando poco y criticando cada cosa.

Si hay planteles educativos dados de alta tras el sismo pasado para que avancen las clases, ¿por qué la opinión de tres o cuatro personas debe restar? Deberían preocuparse más por los estudios de sus acudidos en lugar de entorpecer el proceso con alarmismo infundado.