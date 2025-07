Hay que sanar

En este segundo semestre del año se debe buscar la sanación de los ciudadanos y del país. Las descalificaciones, echar basura sobre otras personas, por el simple hecho de sobresalir, lo que hace es alejarnos del diálogo, de los consensos y del bien común.

Si no tenemos pruebas, si no tenemos evidencia de los hechos que podrían perjudicar la estabilidad del país, es mejor no dejarse llevar por rumores de aquellos que solo quieren sembrar discordia y caos en un país que requiere paz, sanar y recuperarse de la crisis y el caos.