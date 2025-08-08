Al pie del cañón

Informalidad y mendicidad

Lineth Rodríguez
08 de agosto de 2025

Entre la pérdida de empleos formales, los ninis, la mendicidad y la cantidad de inmigrantes que se han quedado rezagados en Panamá, transitar por las calles es una odisea y no me refiero a las personas que van a pie, sino a todas. La informalidad se ha tomado el terreno y la gente ha tenido que aprender a convivir con ello y a dejarse llevar por las historias más tristes o descabelladas, de individuos que día tras día salen a pedir plata, vender dulces o chocolates en el transporte o semáforos. Eso sin contar con los ladrones que aprovechan el descuido.

