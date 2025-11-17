La basura, en tierra, aire y mar

La basura está por todos lados, desde la polución en el aire, el plástico en el mar y toda clase de residuos en la tierra, estamos en un planeta contaminado por todos los frentes.

La situación no es mirar cuál es el país en el que existen más residuos o con mayor suciedad, sino trabajar para que el nuestro sea más limpio, con políticas gubernamentales y educación ciudadana.

Basta de dejarle todo a las autoridades regentes, tenemos que poner un poco de nuestro esfuerzo para mejorar el entorno en el que vivimos; hay que accionar.