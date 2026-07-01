La basura se desborda en Betania

No sé cómo calificará la gente de San Miguelito el trabajo de la Autoridad de Aseo tras tomar el control allá, pero en el Camino Real de Betania sigue siendo de regular a malo, sobre todo en los PH. Incluso, en uno de estos edificios tuvieron que colocar demento sobre la carretera para señalizar que no se estacionen y el camión pueda maniobrar, pero llevan dos semanas sin dignarse a recoger los desechos. No se imaginan lo apestoso que está ese depósito y el del edificio de al lado; es increíble que quienes sí pagamos tengamos que rogar para que hagan su trabajo.