Tras la fuga de los presos de La Joyita, que han sembrado terror entre muchos habitantes, la comunidad ha sido clave en la recaptura de estas personas, al punto que las autoridades han llegado a los sitios específicos tras las múltiples denuncias de delincuentes deambulando, hasta en las estaciones del Metro. Esta es la forma en que entre ciudadanos debemos apoyarnos y cuidarnos, si de verdad queremos una sociedad unida y con mejores valores, debemos ayudar a construir la nosotros mismos. Tolerancia cero ante estos comportamientos delictivos.