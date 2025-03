La documentación es fundamental

Vivimos en una era en la que tenemos la comunicación a disposición a través de las plataformas más sencillas y seguimos cayendo en el error de consultar fuentes como TikTok, Instagram o individuos que inventan historias para mover sus métricas de redes. El tema de la CSS y la mina son referencias de que la gente no sabe o no le interesa saber, solo opinan desde lo que se genera en redes o de lo que dijo un vecino. Para poder opinar y estar en contra de todo, tenemos que informarnos, no cuesta nada buscar las fuentes oficiales, luego opinar.