Las escaleras eléctricas de la estación Vía Argentina del Metro de Panamá, especialmente las de los dos primeros tramos de subida, han vivido un 2026 en mantenimiento puro y duro. No pasa una semana en que estos aparatos funcionen por completo: siempre tienen un letrero de aviso o simplemente están detenidos. Sea cual sea la estrategia, ya sea evitar aglomeraciones en los torniquetes o regular el flujo de pasajeros entre la llegada de un tren y otro, el resultado es el mismo: los usuarios deben subir por las escaleras fijas o esperar a que se desocupe el elevador para poder avanzar.