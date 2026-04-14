Al pie del cañón

La falta de agua en todo el país

La falta de agua en todo el país
Lineth Rodríguez
14 de abril de 2026

Durante el fin de semana, fallas en la planta de Chilibre provocaron baja presión de agua, mientras que en Chitré la población protestó por la falta del suministro.

En San Francisco de Veraguas se registraron cierres de vías, y en La Ermita de San Carlos denuncian la ausencia de autoridades locales ante la escasez. Esta problemática se agrava en diversas comunidades del país sin soluciones a corto plazo.

Es vital que estos sectores recuerden la crisis y la nula gestión institucional al exigir rendición de cuentas; en menos de 4 años pedirán voto otra vez.

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