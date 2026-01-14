La fragancia que inunda las calles

En las calles y aceras de Panamá, por donde caminen y haya mascotas, hay hedor a heces de perros. No existe lugar en la ciudad en el que no se sienta esa peste, pues las personas siguen sin hacer caso a que deben y tienen que ser responsables por los desechos de sus animales. Es increíble la proliferación de individuos que les encanta salir a caminar con sus cuadrúpedos, pero que no se hacen cargo del trato de los desechos. Y no, no es admisible que las áreas verdes de cualquier complejo, casa o lote baldío las conviertan en excusados ambulantes.