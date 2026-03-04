La IA no engaña a los millennials

Hace poco leía en redes que los millennials somos la generación que ha presenciado más conflictos, catástrofes y cambios de papas, entre otros hitos; además, debemos luchar a diario contra las fake news que genera la IA. Sí, somos esas personas escépticas que no creemos en lo primero que vemos, pues optamos por el fact-checking, ya que a todo lo que suene irreal es necesario buscarle la verificación. Con el tema de la guerra en Oriente Medio debemos estar atentos; hay muchos videos generados por la IA para crear caos a nivel internacional.