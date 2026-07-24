La imprudencia al manejar

La imprudencia al conducir, ya sea por consumo de alcohol, el uso del teléfono o cualquier otra distracción, provoca accidentes de gran magnitud en Panamá. Esto ha llevado a muchos a cuestionarse con qué nivel de preparación se están graduando los conductores en las escuelas de manejo. Es cierto que vivimos en una sociedad donde todos compiten por llegar primero, a tiempo o por ganar el mejor espacio en la calle; sin embargo, la convivencia vial requiere encontrar la forma de que todos transitemos de manera fluida y segura.