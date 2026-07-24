Al pie del cañón

La imprudencia al manejar

La imprudencia al manejar
Lineth Rodríguez
24 de julio de 2026

La imprudencia al conducir, ya sea por consumo de alcohol, el uso del teléfono o cualquier otra distracción, provoca accidentes de gran magnitud en Panamá. Esto ha llevado a muchos a cuestionarse con qué nivel de preparación se están graduando los conductores en las escuelas de manejo. Es cierto que vivimos en una sociedad donde todos compiten por llegar primero, a tiempo o por ganar el mejor espacio en la calle; sin embargo, la convivencia vial requiere encontrar la forma de que todos transitemos de manera fluida y segura.

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