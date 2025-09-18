Al pie del cañón

La incontinencia urinaria en la calle

Lineth Rodríguez
18 de septiembre de 2025

Este tema ya lo hemos tocado en varias ocasiones, pero es una constante y como dijo una representante, los protagonistas son en un 100% hombres. Sí, hablo de las paradas de buses como la de Multicentro en Paitilla, salidas en las estaciones del Metro, entre ellas la de El Ingenio en Betania y rotondas que se han convertido en el baño público de irrespetuosos y vamos a llamarlos así, porque de lo contrario, deberíamos alertar a la autoridad de salud por el problema de incontinencia urinaria masculina. No es gracioso, es un asco y foco de infección.

