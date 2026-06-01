La puntualidad es un privilegio

A menudo nos referimos a la “hora panameña” para justificar la impuntualidad crónica. Por suerte, en lugares como el Aeropuerto de Tocumen eso no aplica y los vuelos son bastante exactos. Sin embargo, hace unos días hice escala en São Paulo y el avión salió con dos horas de retraso, comprometiendo mi siguiente conexión. El colmo fue que el desembarco de los pasajeros procedentes de Panamá también se retrasó; nos tuvieron media hora atrapados en la cabina esperando una autorización. Al final, parece que la impuntualidad es un mal global.