La solidaridad con los hermanos

Ante la situación terrible que vive Venezuela tras los terremotos que han dejado una estela de muertos, heridos y pérdidas innumerables, Panamá ha sido diligente aportando su granito de arena, enviando equipo de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), honrando ese pacto de hermandad que trazaron los pueblos desde los tiempos del Libertador.

Justo en un momento en que se celebran los 200 años del Congreso Anfictiónico, debemos accionar todas esas palabras; nuestros hermanos nos necesitan y debemos tenderles la mano.