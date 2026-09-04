Al pie del cañón

La tecnología nos está superando

La tecnología nos está superando
Lineth Rodríguez
04 de septiembre de 2026

La modernización del sistema de pago con tarjeta en el Metro y Metrobús nos está superando a todos: tanto a los usuarios como a los encargados de la tecnología. Cada día surge un problema diferente, desde largas filas para salir hasta máquinas desprogramadas.

Ante el colapso y la falta de respuestas, los choferes optan por dejar pasar a la gente gratis para evitar las quejas. Urgen campañas de concienciación y docencia ciudadana sobre el nuevo sistema; el problema es que, por ahora, parece que ni el propio operador entiende cómo funciona.

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