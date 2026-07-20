Al pie del cañón

Las penas por abuso sexual

Las penas por abuso sexual
Lineth Rodríguez
20 de julio de 2026

Sigo llevando el conteo de los abusadores sexuales en este país y de su “cero temor a la justicia”. Cada día surge una historia más horrible de padres o familiares que abusan de su propia sangre; monstruos que con cara de cínicos salen a la calle a dar ejemplos de moralidad.

Lo digo específicamente por el hombre que se hacía llamar “siervo” y que dañó a sus tres hijas. Aquí también están involucradas las madres, quienes deben conversar con sus hijos, conocerlos y priorizarlos ante cualquier situación. La justicia debería ser mucho más dura para los violadores.

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