Recurrir a frases como “lo que siempre se ha hecho” para justificar que alguien se estacione en plena calle, construya sobre las aceras o invada la servidumbre pública para levantar un negocio o ampliar su vivienda podrá ser una costumbre, pero no deja de ser ilegal. Durante años, las autoridades se han hecho de la vista gorda ante estas prácticas, propiciando un crecimiento urbano desordenado. Con la ley de las aceras no se está inventando el agua tibia: la normativa ya existe, simplemente fue ignorada por demasiado tiempo. ¡Es hora!