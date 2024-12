¿Los jóvenes hablan de la CSS?

La opinión de los jóvenes fue clave en la derogación del contrato minero. El tren de pensamiento de esta población estuvo marcado por la tendencia (global) ambientalista. Ahora se nos avecina 2025 y la discusión se centra en la CSS, un tema que no parece interesar mucho a la juventud. No podemos culparlos por la falta de entusiasmo, cuando en la TV a quienes vemos debatiendo y proponiendo son puros longevos. No será fácil sacar las reformas del parque de los jubilados, lugar en el que ha estado estancada esta discusión por largos años.