Los productores son importantes

Creo que debemos cerrar filas en contra de cualquier situación que afecte a los productores, quienes vienen aguantando golpes desde pandemia. Y sí, tal vez el incidente fue fortuito, aun así, los que ponían la comida en el plato de la gente tuvieron que soportarlo. A esto le sumamos las protestas de 2023-2024, que, aunque apelaban a algo bueno, terminaron perjudicándolos, eso sin contar con los incidentes de abril, mayo y junio de 2025. Para muchos es algo sin importancia, pero la reacción es en cadena; con lo de la leche, se ha derramado el vaso.