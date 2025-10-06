Motorizados, un peligro en la calle

Hace días iba en Uber y el chofer casi atropella a un motorizado en la rotonda de Paitilla hacia Punta Pacífica, porque el hombre se metió a toda velocidad.

El conductor dice en voz alta “¡motorizados, debemos cuidarnos de ellos y a la vez hay que cuidarlos!”, me quedé pensando en que tenía razón, ninguna persona sale a la calle a hacerle daño a otra, pero los que van a toda prisa en estas motos tampoco es que tengan mucho respeto por los demás.

La proliferación de estos vehículos es un hecho latente, para muestra la caravana del cantante Farruko.