Pausa política

Panamá celebra sus fiestas patrias con autoridades políticas renovadas. Nada que ver este mes noviembre con el que se vivió en 2023, cuando los desfiles de estudiantes fueron reemplazados por cierres de calles y lacrimógenas. Pero no solo tenemos nuevos diputados, alcaldes y gobernante vs. 2023. También se respira un aire de confianza, algo común frente a la promesa de un país cuya economía muestra signos de recuperación. No podemos ignorar cuan frágil es la paz social en un país convulso por malas decisiones políticas.