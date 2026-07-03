Prestar atención al norovirus

Desde hace unas cuatro semanas, los medios reportan cuadros de diarrea, vómitos y fiebre en Chiriquí. La primera medida sanitaria fue pedir a la población usar las urgencias con prudencia; sin embargo, los casos escalaron a más de 800 esta semana. Se culpaba al agua o los alimentos, y ahora se señala al norovirus, pero la información sigue siendo escasa; solo se difunde el lavado de manos. Las autoridades de salud deben informar mejor y detallar cómo evitarán que el brote se propague a otras provincias, porque está avanzando muy rápido.