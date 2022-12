Publicación de artículos científicos

Históricamente los periódicos han sido espacios para la difusión de contenidos de distinta naturaleza, entre ellos piezas científicas. Pero a diferencia de una revista especializada en ciencia, en un medio quien edita la publicación no es necesariamente versado en la materia y quien la escribe, puede serlo o no. Esto provoca un vacío que los periodistas debemos resolver: Publicar un artículo no verificado compromete al medio con las imprecisiones del articulista, por lo tanto, se trata de una decisión de gran responsabilidad.