Que la suspensión sea con propósito

Durante los últimos días, la suspensión de los desfiles conmemorativos del 3, 4, 5 y 10 de noviembre en diversos corregimientos y distritos ha generado debate. Es comprensible la decisión en las comunidades afectadas por el sismo, así como el gesto solidario de cambiar el tradicional desfile del 10 de noviembre por una marcha de apoyo.

Sin embargo, más allá de coyunturas o modas pasajeras, el centro de esta discusión debe ser el respeto. Las fiestas patrias no son meros eventos sociales; son el espacio para honrar a los héroes que consolidaron nuestra nación como un Panamá libre y democrático.