Al pie del cañón

Salud mental y adicciones en las calles

Salud mental y adicciones en las calles
Lineth Rodríguez
25 de septiembre de 2026

Se necesitan políticas más estrictas y una coordinación entre diversas instituciones para ofrecer atención integral y sacar de las calles a las personas con problemas de salud mental o adicciones. Solo basta caminar unas cuadras por la ciudad para encontrarse con esa realidad: desde la 5 de Mayo y Calidonia, hasta zonas como Marbella, Paitilla, Obarrio y la propia Calle 50. Hace poco presencié a un sujeto dentro de un basurero hacia Punta Pacífica, rompiendo bolsas para reciclar latas. No podemos seguir ignorando a esta población; no todo es hacer aceras y pintar calles.

Tags:
Salud mental
|
orates
|
adictos
|
sintechos
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR