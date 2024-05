Salud pública y calamidad

Si somos conscientes de la situación, entenderemos que a nivel sanitario el país atraviesa una crisis, no de ahora, sino de largos años. 10, 15, 20 años, quizás más. La pésima atención al asegurado y al no asegurado se suma a la falta de insumos médicos y al abandono de infraestructuras, sobre todo en el interior del país. Perfectamente podría el nuevo ministro de Salud declarar estado de calamidad y con ello empezar una reconstrucción al mejor estilo de 1990, cuando nos sacudimos de los estragos de la invasión. Y no, no estamos exagerando.