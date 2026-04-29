Se agravan los delitos

Preservar la visión crítica sobre la realidad nacional es un deber periodístico, por lo cual es imposible ignorar la escalada de violencia en nuestras calles. Con 180 pandillas activas, 13 de ellas disputándose solo Colón, resulta alarmante alcanzar tales cifras en una nación de apenas cuatro millones de habitantes. Los escenarios empeoran a diario, arrastrando a más menores ante una evidente ausencia de responsabilidad familiar. Es cierto, este problema trasciende la gestión del Estado; es una crisis que interpela directo a los padres y a la sociedad entera.