Subsidios, ¿depende?

Es una apuesta dura, pero necesaria. El gobierno anunció recortes en los subsidios a los arroceros, una medida que atrajo la mirada sobre una figura económica sobreanalizada por economistas, con opiniones mixtas. Al fin y al cabo no han habido grandes cambios en la normativa que regula su uso y el impacto de cada uno de los programas que sustentan estos dineros es totalmente desconocido ante la falta de estudios por parte del gobierno. No obstante, el MIDES, la institución madre de los subsidios, anunció que no los eliminará.